Жителі Херсона проігнорували "святкування дня Росії"

Прийшло 30 людей, що мало для обласного центру.

На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування "дня Росії". Місцеві жителі на "свято" не прийшли.

Про це повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, інформує Суспільне.

"Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якщо б врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого", - сказав Самойленко.

Радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань каже, що росіяни не тільки в Херсоні, а й по всій області підготували заходи.

"По всій області росіяни організували в традиційному своєму стилі концерти "пєсні і пляски" Южного військового округу. Анонсовані також виступи якихось співаків, а по області - творчих колективів", - сказав Хлань.

Нагадаємо, що лише двоє директорів шкіл у тимчасово окупованому Херсоні погодились навчати за російською програмою.