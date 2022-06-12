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Посол Сіммонс з'їла у Києві круасан на честь Джонсона

Десерт нагадує зачіску прем'єр-міністра.

Посол Сіммонс з'їла у Києві круасан на честь Джонсона
Фото: Мелінда Сіммонс / Twitter

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс з'їла круасан, який було виготовлено на честь прем'єра Бориса Джонсона. 

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Так. Я з’їла круасан Бориса Джонсона", - написала вона.

У Києві продається круасан з назвою "Борис Джонсонюк". Десерт має подачу, яка нагадує зачіску прем'єр-міністра Британії.

11 червня посол Британії повідомила, що бачила такий круасан у київському кафе.

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