Посол Сіммонс з'їла у Києві круасан на честь Джонсона

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс з'їла круасан, який було виготовлено на честь прем'єра Бориса Джонсона.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.

"Так. Я з’їла круасан Бориса Джонсона", - написала вона.

так. Я з’їла круасан Бориса Джонсона pic.twitter.com/UhY5He1Wyn — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 12, 2022

У Києві продається круасан з назвою "Борис Джонсонюк". Десерт має подачу, яка нагадує зачіску прем'єр-міністра Британії.

11 червня посол Британії повідомила, що бачила такий круасан у київському кафе.