Посол Сіммонс з'їла у Києві круасан на честь Джонсона

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс з'їла круасан, який було виготовлено на честь прем'єра Бориса Джонсона.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Twitter.
"Так. Я з’їла круасан Бориса Джонсона", - написала вона.
так. Я з’їла круасан Бориса Джонсона pic.twitter.com/UhY5He1Wyn— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 12, 2022
У Києві продається круасан з назвою "Борис Джонсонюк". Десерт має подачу, яка нагадує зачіску прем'єр-міністра Британії.
11 червня посол Британії повідомила, що бачила такий круасан у київському кафе.