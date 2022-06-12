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Резніков наказав розслідувати використання посадовцем Генштабу ЗСУ зброї в спальному районі Києва

Якщо буде доведено, що його дії несли загрозу життю і здоровʼю, міністр пообіцяв зробити все для справедливого покарання. 

Резніков наказав розслідувати використання посадовцем Генштабу ЗСУ зброї в спальному районі Києва
Фото: Минобороны

Міністр оборони Олексій Резніков наказав провести службове розслідування дій посадовця Генштабу ЗСУ – керівника одного з управлінь – щодо використання зброї. Інцидент відбувся в одному зі спальних районів Києва минулої пʼятниці.

На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обовʼязків, повідомив Резніков у фейсбуці.

"Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання. Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були у безпеці, наскільки це можливо під час війни з росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка", – наголосив він. 

Резніков пообіцяв поінформувати щодо результатів розслідування післ його закінчення.

Інших деталей інциденту міністр не навів. 

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