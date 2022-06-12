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Біля Попасної ЗСУ успішно зупинили навалу противника, – Гайдай

У Сєвєродонецьку ворог обстріляв два підприємства. 

Біля Попасної ЗСУ успішно зупинили навалу противника, – Гайдай
Обстріл Луганської області
Фото: Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Упродовж доби в Луганській області обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка. У Сєвєродонецьку росіяни вели обстріл по підприємствах "Азот" і "Склопластик". 

Наявність та кількість жертв у місті серед цивільних зараз вирахувати неможливо, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграм-каналі. У місті тривають інтенсивні бої.

"Так, люди постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру. Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня", – повідомив він.

За минулу добу ворог також поцілив у полігон рятувальників біля Сєвєродонецька і здійснив масований обстріл Павлограда та Синецького. 

У Золотому і Врубівці ворог за вчора знищив по 10 будинків, два – у Миколаївці. У Лисичанську – чотири будинки, торговельний центр і магазин. У цьому місті загинула жінка. 

"Штурмові дії в Сєвєродонецьку тривають, як і в районі Тошківки. Відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки. Поблизу Попасної наші захисники успішно зупинили навалу противника", – зазначив Гайдай. 

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку вчора противник обстрілював наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

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