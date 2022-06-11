Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)

"Наші спеціалісти вже працюють у Чортківському районі".

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш підтвердив вибухи в місті Чортків.

Про це він написав у Телеграмі.

“Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів”, – написав він.

За словами Труша, наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі.

“Триматиму вас у курсі щодо ситуації в області”, – додав голова ОВА.

Оновлення. Як повідомив Труш, у Чорткові місцева влада відключила природній газ на час робіт з наслідками вибуху.

Нагадаємо, перший удар окупанти нанесли по Тернопольскій області 3 квітня, ворог спробував зруйнувати один з об’єктів критичної інфраструктури обласного центру.