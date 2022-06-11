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Витекли десятки тонн мастила, була дуже потужна пожежа, - Гайдай про обстріли "Азоту"

Росіяни обстрілюють територію з артилерії годинами.

Витекли десятки тонн мастила, була дуже потужна пожежа, - Гайдай про обстріли "Азоту"
Фото: http://sed-rada.gov.ua

Російські загарбники годинами обстрілюють територію заводу "Азот" у Сєвєродонецьку.

Про це розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він повідомив, що після потрапляння російських снарядів у радіатори, з яких витекло мастило, зайнялася пожежа.

"Там навіть мастило витекло з радіаторів, десятки тонн. Дуже потужна пожежа була", - сказав Гайдай.

Він також додав, що наразі в області є декілька важких напрямків – з боку Попасної, Сєвєродонецька та річки Сіверський Донець, яка зараз зміліла.

"Ми вже бачимо тут техніку російську, яка затонула при намаганні переправитися. На метра три або навіть трохи більше опустилася ріка", - розповів очільник Луганщини.

Він додав, що в Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, в який перемагають українські захисники. Щоправда, ворожа артилерія нищить усі будівлі.

Нагадаємо, нині в Луганські ОВА повідомили, що рашисти поспіхом відновили на Луганщині залізницю, щоб перевезти в Росію 650 тонн краденого зерна. Також окупанти примусово вивезли до Первомайська жителів недавно захопленої Попасної, а після цього пограбували їхні будинки.

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