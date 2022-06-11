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Найновіша німецька система ППО надійде в Україну в жовтні, - Мельник

Ці системи для України ще виготовляють.

Найновіша німецька система ППО надійде в Україну в жовтні, - Мельник
Фото: скріншот відео Європейської правди

Найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію розміром з Київ, надійде в Україну в жовтні.

Про це український посол у ФРН Андрій Мельник заявив в інтерв'ю НВ.

"Система IRIS-T – єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система є найкрутішою в світі. Її можна порівняти із американським Patriot. Це німецький продукт. Це буде закупівля у німецького виробника потрібної нам зброї, параметри якої ми визначили. Виробництво завершиться наприкінці літа. Потім – навчання. Поставка – в жовтні",- сказав Мельник.

За словами Мельника, перші гроші із 1 млрд євро, закладеного в бюджет Міноборони Німеччини на допомогу Україні, будуть витрачені саме на ракетну систему IRIS-T – це підтвердив і канцлер Олаф Шольц 1 червня.

Довгі строки постачання посол пояснив тим, що ці системи для України ще виготовляють. Згідно з характеристиками IRIS-T, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ.

IRIS-T – інфрачервоні самонавідні ракети. Існують дві версії ракет IRIS-T класу "земля-повітря" для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії. Їхня максимальна дальність стрільби 40 км, висота – 20 км.

Також посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня.

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