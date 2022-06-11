У МЗС закликали Африканський союз вплинути на Росію для вирішення продовольчої кризи

У МЗС України відповіли на закиди з боку керівництва Африканського союзу щодо експорту продовольства через чорноморські порти.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook.

"Розчаровує чути, що Україна повинна щось робити, не засуджуючи при цьому Росію та закликаючи її припинити руйнівну війну. Ми закликаємо президента Макі Салла та Африканський союз використати свої ричаги на Росію, щоб переконати її припинити свої безглузді бойові дії. Припинення війни дозволить розблокувати 22 мільйони тонн зернових, що застрягли в морських портах, та уникнути продовольчої кризи в Африці та за її межами", - написав речник.

Ніколенко нагадав, що Україна запропонувала план з трьох пунктів, який дозволить деблокувати свої морські порти з метою відновлення експорту зерна: Росія має вивести свої військово-морські сили в Чорному морі та Азовському морі, військова техніка має бути надана для захисту України на випадок, якщо Росія вирішить скористатися розмінуванням, і має бути запущена міжнародна військово-морська місія для патрулювання експортних шляхів.

Нагадаємо, що президент Сенегалу Макі Салла, який також виконує обов’язки голови Африканського союзу, закликав Україну розмінувати одеські порти та відновити морський експорт зерна. Якщо цього не зробити, Африка "опиниться перед загрозою дуже серйозного голоду, який може дестабілізувати континент".

Раніше повідомлялося, що Кремль намагається отримати прибуток від викраденого в Україні зерна та продати його постраждалим від посухи країнам Африки, яким загрожує голод.