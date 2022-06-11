Ймовірно, що горить парк із військовою технікою, яку доставили з України на ремонт.

У місті Клинці Брянської області Росії сталася пожежа у військовій частині.

Про це повідомляють "Брянские новости".

Місцеві повідомляють про пожежу у військовій частині. Жителі Клинців чули кілька "хлопків", в соцмережах пишуть про вибухи. За даними видання, до місця пожежі стягують рятувальників.

InformNapalm повідомляє, посилаючись на слова місцевих жителів, що горить парк із військовою технікою, яку доставили з України на ремонт.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України російська армія орієнтовано втратила близько 32 050 військових, 1 419 танків та 212 літаків.