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“Їм немає сенсу нас звідти виводити”. Окупанти бояться не вибратися живими з війни

Українська розвідка оприлюднила чергову телефонну розмову військового РФ.

“Їм немає сенсу нас звідти виводити”. Окупанти бояться не вибратися живими з війни
Втрати російської армії
Фото: Макс Требухов

ГУР Міноборони надало аудіозапис телефонної розмови окупанта з матір’ю. Військовий РФ розповідає про свій страх не вибратися живим з війни, яку розв’язала Росія в Україні.

Про це йдеться у повідомленні розвідки.

“В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці – перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо. 1 000 людей чи 30. Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все вспливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали. Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть”, – говорить окупант.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України по сьогодні російська армія орієнтовано втратила близько 32 050 військових, 1 419 танків та 212 літаків.

 

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