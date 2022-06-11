​Ворог знищує підприємства на Луганщині

Минулої доби росіяни стріляли з різного типу озброєння по містах Луганської області.

Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів у Рубіжному та Попасній. Наразі окупанти нищать заводи у Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

“Тисячі сєвєродончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну “Азоту”, однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь”, – пише він.

Гайдай додав, що вчора під час чергового обстрілу було пошкоджено залізничне депо. До цього – декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.

Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

Нагадаємо, триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку.