​Експерти з Франції допомагають збирати докази воєнних злочинів окупантів на Чернігівщині

Вони проводять дослідження у місцях руйнувань, які сталися в результаті обстрілів.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова під час зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном подякувала французькій стороні "за потужну допомогу експертній місії" у пошуку та збиранні доказів російських воєнних злочинів у Чернігівській області.

Про це генпрокурорка написала у Facebook.

Вона зазначала, що команда Національної жандармерії Французької Республіки (IRCGN) прибула в середині квітня в Україну на кілька тижнів, але експерти працюють вже два місяці.

“На зміну судмедекспертам та фахівцям з ДНК-аналізу прибула делегація експертів іншої спеціалізації: моделювання за допомогою дрону" , балісти, вибухотехніки, а також фахівці із застосування зброї масового ураження”, – пише Венедіктова.

Експерти працюють у Чернігівській області та проводять дослідження у місцях руйнувань в результаті обстрілів.

За словами генпрокурки, сторони обговорили співпрацю у сфері розслідування загибелі та поранення французьких журналістів.

"Ці воєнні злочини мають бути покарані, і ми готові спільно зробити все для цього", – підсумувала Венедіктова.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ.