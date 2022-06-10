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Ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини з артилерії та мінометів

Втрат серед особового складу й техніки немає.

Ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини з артилерії та мінометів
Наслідки обстрілів Чернігівщини 10 червня
Фото: Оперативне командування “Північ” у Facebook

Окупанти обстріляли з території Росії прикордонні населені пункти Чернігівської області з артилерії та мінометів.

Про це оперативне командування “Північ” повідомляє у Facebook.

“Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ. З 07:20 до 07:40 спостерігачі зафіксували 11 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча”, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу і техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Крім того, у напрямку населеного пункту Михальчина Слобода з 08:15 до 08:20 було зафіксовано 10 вибухів (приходів), ймовірно з міномету калібру 120 мм.

Втрат серед особового складу, місцевого населення та техніки немає. Пошкоджено нежитлову будівлю.

Нагадаємо, Чернігівська обласна прокуратура встановила і заочно повідомила про підозру в порушенні законів та звичаїв війни ще восьми військовослужбовцям збройних сил РФ. Протягом березня 2022 року вони насильно утримували в підвальному приміщенні школи в нелюдських умовах понад 300 місцевих мешканців, серед них – 77 дітей. 

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