Політтехнологу Погребинському оголосили підозру в державній зраді

Цей "експерт" просував на телебаченні вигідні Росії наративи.

Українському політтехнологу Михайлу Погребинському заочно оголосили підозру в державній зраді. Він був політтехнологом підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука.

За даними слідства, чоловік упродовж кількох років надавав Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора та СБУ.

Погребинський виступав на російських пропагандистських каналах в якості "експерта". Неодноразово брав участь у ефірах телепрограм і поширював напрацьовані російські наративи, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні, деморалізацію армії, формування негативного іміджу держави.

Таким чином він проводив пропагандистську діяльність для просування вигідних росіянам ідеологічних установок, чим сприяв країні-агресорці у проведенні підривної діяльності проти України.

В СБУ додали, що під час обшуків вилучили речі та документи, що підтверджують звʼязки підозрюваного з Росією. Зокрема знайшли аналітику про проведення "денацифікації та демілітаризації України".

Фігурант повʼязаний зі співробітниками спецслужб Росії, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад.

Упродовж 2021 року політтехнолог взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, записи яких опубліковані у вільному доступі в Інтернеті.

"Згідно з висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, його висловлювання в інтерв’ю та телеефірах є свідомими та такими, що спрямовані на надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, завдають шкоди безпеці України в інформаційній сфері та є формою підривної діяльності проти неї", – зазначили в Офісі генерального прокурора.

Погребинський був радник Віктора Медведчука за часів його очолення адміністрації президента України. Звинувачувався в розробці темників для українських медіа.

З України втік після початку повномасштабної агресії Росії.