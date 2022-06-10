Росіяни вбили на Харківщині ще трьох мирних мешканців і намагаються повернути втрачені позиції на Херсонщині

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

На Дніпропетровщині вночі ворог обстріляв три громади, що межують з Херсонщиною. Є руйнування. Поранено одну людину. На ранок – ракетний удар по Дніпровському району. Попередньо, без постраждалих. Детальна інформація з’ясовується, повідомили в зведенні від ОВА.

У Харкові ніч була з обстрілами і постійними тривогами. Ударів із РЗСВ зазнав Шевченківський районі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає. По області протягом доби двоє мирних людей загинули, 15 – отримали поранення.

В Сєвєродонецьку росіяни знищили символ міста – Льодовий Палац. Знову влучили у цех виробництва амміаку на "Азоті". Намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Відійшли з втратами. Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.

Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька. Загиблих та поранених серед цивільних немає.

По Донеччині гатили зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град". Під ударами були Бахмут, смт Нью-Йорк, с. Калинове, с. Первомайське, с. Хромове, с. Микільське. Загинуло троє людей. Був і авіадура.

Пошкоджено 17 об’єктів, зокрема чотири приватні та два багатоквартирних будинки, фермерське господарство, профілакторій, промислове підприємство, залізничні колії та приміщення залізничної станції "Фенольна". В області немає газу, частково — води і електрики. Людям, які залишаються, рекомендовано евакуюватися, можливості для цього є. Курсує евакуаційний потяг Покровськ – Дніпро.

Миколаївщина: тривали обстріли Березнегуватської громади. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Вдень та вночі обстріляли Широківську громаду. Переважно – поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає. Вночі обстрілу зазнала Інгульська громада. Потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина: ситуація стабільно напружена. Низку гучних вибухів було чутно протягом усього дня, бойові дії тривають на кордонах областей. Населені пункти Бериславського району у критичному стані, окупанти хочуть повернути втрачені позиції. Більше тижня область перебуває без мобільного та Інтернет зв’язку. В окупованих населених пунктах багато замінованих полів, доріг, мостів. Також російські військові споруджують додаткові лінії оборони в області і мінують територію.

Нагадаємо, ворог безуспішно намагався захопити Сєвєродонецьк та наступав у напрямку Воздвиженка – Роти. За словами голова Луганської ОВА Сергія Гайдая, з Лисичанська вдалося евакуювати 16 мешканців, троє з них – діти.