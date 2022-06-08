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Уночі росіяни знову обстріляли Миколаїв і Харків, – зведення ОВА

Бої в Сєвєродонецьку тривають. 

Уночі росіяни знову обстріляли Миколаїв і Харків, – зведення ОВА
Обстріл лікарні у Баштанці (ілюстративне фото)
Фото: ФБ Ганна Замазєєва

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині. 

У Харкові ніч минула з обстрілами, але без постраждалих. Загорілись гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення. По області обстрілювали Харківський і Чугуївський райони. Загалом за добу загинули чотири людини, ще 11 постраждали, йдеться у зведенні ОВА.  

У Луганській області тривають штурмові дії та вуличні бої в Сєвєродонецьку. Із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Золоте-4 та Врубівку. Там знищені 25 житлових будинків. Двоє людей загинуло, двоє поранених.

По Донецькій області російські війська стріляли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет, РСЗВ "Град". Під вогонь потрапили міста Авдіївка, Курахове, смт. Очеретине, с. Ласточкине, смт. Нью-Йорк. Пошкоджено 35 об’єктів (24 приватних будинки, 3 багатоповерхівки, дитячий садок, школа, адміністративні будівлі та промислові споруди). Поранено 5 цивільних. Область залишається без газу, частково – без водопостачання та електрики. 

Миколаїв знову зазнав обстрілів уночі. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Учора внаслідок обстрілів с-ща Засілля Первомайської громади загинуло двоє людей. 

Херсонщина: ситуація в області критична. Унаслідок бойових дій пошкоджено дуже багато будинків та інфраструктури, також є загиблі та тяжко ранені серед мирного населення. Стабільно важка ситуація в Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській, Нововоронцовській ТГ, там йдуть бойові дії, люди практично весь час сидять у підвалах та погребах. Виїхати та в’їхати з окупованої області практично неможливо, лише через Крим.

Нагадаємо, Миколаїв зазнав обстрілів і вчора. В області, у Баштанській громаді, за ніч ворог убив двох людей, ще одна дістала поранення. 

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