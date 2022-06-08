Ворог тричі обстріляв Сумщину протягом дня

Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині. Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району”, – йдеться у повідомленні.
В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території.
Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.
Нагадаємо, у ніч на 7 червня російський ворог обстріляв місто Середина-Буда на Сумщині. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь. Пошкоджено щонайменше 6 будинків, господарська споруда та гараж.