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Ворог тричі обстріляв Сумщину протягом дня

В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. 

Ворог тричі обстріляв Сумщину протягом дня
Сумщина
Фото: Дмитро Живицький

Близько опівдня ворог вів вогонь з артилерії по Великописарівській та Юнаківській громадам Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Після 15 був прильот з міномету по Краснопільщині. Майже о 23 рашисти почали гатити з мінометів по територіях Шосткинського району”, – йдеться у повідомленні.

В усіх випадках ворог вів вогонь зі своєї території. 

Руйнувань та постраждалих, попередньо, немає.

Нагадаємо, у ніч на 7 червня російський ворог обстріляв місто Середина-Буда на Сумщині. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь. Пошкоджено щонайменше 6 будинків, господарська споруда та гараж.

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