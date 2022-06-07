​Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії

Росія знову обстріляла Сумську область. Унаслідок обстрілів сталися пожежі.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"У ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь. Щонайменше 6 будинків, господарська споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі", - написав він у Telegram-каналі.

Пошкоджена також і лінія електропередачі.

Інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, учора після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Після 14 години росіяни зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади.