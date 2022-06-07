Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Росіяни атакували ракетами Київ, щоб зірвати поставки західної зброї, – Міністерство оборони Британії
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
​Артилеристи ЗСУ закінчили теоретичну підготовку із застосування гаубиць PzH 2000
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
"Росіяни кажуть, що всі охочі виїхали, але це не так". Історія жінки, яка вийшла з Маріуполя пішки
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

​Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії

Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

​Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії
Фото: Сумська ОВА

Росія знову обстріляла Сумську область. Унаслідок обстрілів сталися пожежі.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"У ніч на 7 червня російський ворог обстріляв Середину-Буда. Обстріл почався близько 5 ранку, було 7 пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь. Щонайменше 6 будинків, господарська споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі", - написав він у Telegram-каналі.

Пошкоджена також і лінія електропередачі.

Інформація по руйнуванням уточнюється. Попередньо - загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, учора після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді. Після 14 години росіяни зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також