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Ворог протягом години тричі обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини

1️7 мін були випущені по прикордонній території Сумського району.

Протягом години ворог тричі обстріляв прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“З боку російського села Чорноземний Городок ворог обстріляв ділянку біля кордону у Городнянському районі Чернігівщини мінами калібру 120 мм”, – йдеться у повідомленні.

Два обстріли окупанти вели по Сумщині. Шість мін ворог випустив по прикордонню Охтирського району, також на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої.

Ще 1️7 мін були випущені по прикордонній території Сумського району.

Нагадаємо, голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російські війська посилили обстріли Сумської області зі своєї території.

Прикордонники не зафіксували навпроти Чернігівської та Сумської областей угруповання російських військ, яке могло б здійснити повторний наступ на ці регіони. Водночас фіксуються щоденні обстріли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, які здійснюють російські війська, застосовуючи артилерію, авіацію, міномети, стрілецьку зброю. Це становить загрозу не лише для військовослужбовців, а й цивільного населення.

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