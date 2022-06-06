Мешканців Київщини просять користуватись тільки офіційними пляжами

На деокупованих територіях Київщини мова про пляжний сезон йти не може.
Про це повідомив голова Київської облвійськадміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.
“Користуйтеся тільки офіційними пляжами та місцями для відпочинку”, - закликал Кулеба.
Він нагадав, що майже половина регіону була під окупацією, і питання розмінування територій буде актуальним ще довго.
Як зазначив Кулеба, влада Київщини працює над тим, щоб відкрити дитячі літні табори для відпочинку та оздоровлення дітей.
Нагадаємо, військові РФ замінували пляжі в селищі Лазурне Херсонської області. 3 червня троє людей підірвалися на ворожій міні поблизу пансіонату "Парус".