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Мешканців Київщини просять користуватись тільки офіційними пляжами

Це ж стосується і місць для відпочинку.

Мешканців Київщини просять користуватись тільки офіційними пляжами
Фото: Олексій Кулеба

На деокупованих територіях Київщини мова про пляжний сезон йти не може.  

Про це повідомив голова Київської облвійськадміністрації (ОВА) Олексій Кулеба.

“Користуйтеся тільки офіційними пляжами та місцями для відпочинку”, - закликал Кулеба. 

Він нагадав, що майже половина регіону була під окупацією, і питання розмінування територій буде актуальним ще довго. 

Як зазначив Кулеба, влада Київщини працює над тим, щоб відкрити дитячі літні табори для відпочинку та оздоровлення дітей. 

Нагадаємо, військові РФ замінували пляжі в селищі Лазурне Херсонської області. 3 червня троє людей підірвалися на ворожій міні поблизу пансіонату "Парус".

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