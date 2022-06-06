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​Поранений військовий, адвокат Масі Найєм прийшов до тями

"Більше переживаю за свого друга, він все ще в комі".

​Поранений військовий, адвокат Масі Найєм прийшов до тями
Маси Найем
Фото: скрин Цензор

Поранений на фронті військовий, адвокат Масі Найєм прийшов до тями.

Про свій стан Найєм написав у Facebook.

"Одного ока в мене не буде ніколи. Іншим бачу погано. Був брат, Татка, Костя і рідні партнери компанії", - розповів боєць.

Він наголосив, що "більше переживаю за свого друга, він все ще в комі".

Нагадаємо, 5 червня Масі Найєм був важко поранений в ході бойових дій. У Центрі стратегічних комунікацій при РНБО повідомили, що він отримав поранення голови.

У ніч на 6 червня Найєма прооперували.

Масі Найєм – правозахисник, засновник юридичної компанії "Міллер". Брав участь у війні проти Росії ще під час вторгнення РФ у Донецьку й Луганську області. Після повномасштабного наступу повідомив, що знову повернувся до лав ЗСУ. 

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