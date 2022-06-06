Внаслідок обстрілу трапилася пожежа, на щастя, люди не постраждали.

6 червня російські окупанти обстріляли територію Зеленодольської громади, що в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

"Влучили в житловий будинок у Мар‘янському. В будівлі сталася пожежа, але люди не постраждали. Дякуючи рятувальникам, вогонь вдалося оперативно загасити", - розповів Лукашук.

За інформацією пресслужби обласного управління ДСНСУ, на місці працювали 11 рятувальників і дві машини. В службі підкреслили - росіяни прицільно стріляли по будинках мирних жителів.

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Фото: Пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

Як розповів голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий, у помешканні, яке потрапило під обстріл, наразі не проживають люди.

За словами голови Дніпропетровської облради, в інших районах області наразі все спокійно.

Нагадаємо, 5 червня Криворізький район Дніпропетровської області вкотре зазнав ворожих артилерійських обстрілів.