Перепоховання вбитих росіянами маріупольців може розтягнутися на два-три місяці, - міськрада Маріуполя

Стихійні поховання й досі є майже в кожному дворі окупованого міста.

Російські окупанти вбили стільки жителів Маріуполя, що перепоховання можуть розтягнутися на два-три місяці.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міської ради.

"Вже два місяці окупанти активно ведуть перепоховання вбитих маріупольців у трьох величезних братських могилах. Але російська армія вбила настільки багато, що цей процес може розтягнутися ще на два-три місяці. Стихійні поховання й досі є майже в кожному дворі Маріуполя", - зазначили в міськраді.

Влада тимчасово окупованого росіянами міста зазначає - під завалами сотень поверхівок ще перебуває чимало тіл, які розкладаються і "це в прямому сенсі отруюють повітря".

Нагадаємо, у Маріуполі російські загарбники зносять будинки з тілами загиблих, знищуючи докази вбивства цивільних. Також місто почали зачиняти на карантин через холеру.

Наприкінці травня радник очільника міста повідомив, що росіяни влаштували трупозвалище в місцевому супермаркеті.