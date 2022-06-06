Зеленський про розблокування експорту зерна: "Для нас потрібен коридор з кораблів"

"Країни, в яких будуть домовленості з РФ, і які готові ризикувати. Більше гарантій, ніж країни, і Організація Обʼєднаних Націй, і зброя, у нас нема".

Україна готова до відновлення експорту зерна. Всі заяви Росії про те, що це через українську сторону блокується вивезення продукції, є неправдивими. Окупанти поширюють ці наративи і в Азії, і в Африці, і в Європі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що Україна готова випускати зерно.

"Для нас потрібно, щоби був безпековий коридор кораблів. Щоби той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення зерна. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною. Туреччина зараз шукає формат, як нам надати гарантії. Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоби Росія дала їм гарантії, щоб з турецькими кораблями нічого не сталось", – зазначив він.

Бесіди про вивезення зерна також ведуться з ООН і країнами-сусідками. Залізничний шлях експорту можливий, але має низьку пропускну спроможність та незручну логістику.

"Інший напрямок – це порти. 10 млн тонн зможемо вивезти щомісяця. Якщо зараз у нас 22-25 млн тонн заблоковані, то восени може бути вже 75. Що будемо робити? Тому без портів не зможемо", – пояснив глава держави.

Найкращими гарантіями президент назвав відповідну зброю, зокрема корабельні системи.

"Ми не погрожуємо цими системами, ми говоримо, що ми готові відповідати. Країни, у яких будуть домовленості з РФ, і які готові ризикувати. Більше гарантій, ніж країни, і Організація Обʼєднаних Націй, і зброя, у нас нема", – зазначив президент.

Глава держави вважає, що вивезти зерно в України вдастся.

Сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту.