Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами, – ВМС ЗСУ
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
У бою з окупантами загинув командир 18 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти Сергій Дердуга
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
Адвокат Масі Найєм важко поранений в ході бойових дій (доповнено)
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, постраждала одна людина (оновлено)
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Нацгвардійці знищили на Донеччині майже весь взвод окупантів
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Межі (не)залежності: Статут та статус УПЦ
Кейс Невзорова: хто наступний?
Кейс Невзорова: хто наступний?
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
Дарія Бадьйор: «Усі «хорошиє русскіє» говорять виключно про себе. Це треба завершувати»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський про розблокування експорту зерна: "Для нас потрібен коридор з кораблів"

"Країни, в яких будуть домовленості з РФ, і які готові ризикувати. Більше гарантій, ніж країни, і Організація Обʼєднаних Націй, і зброя, у нас нема". 

Зеленський про розблокування експорту зерна: "Для нас потрібен коридор з кораблів"
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Україна готова до відновлення експорту зерна. Всі заяви Росії про те, що це через українську сторону блокується вивезення продукції, є неправдивими. Окупанти поширюють ці наративи і в Азії, і в Африці, і в Європі.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами. 

Він наголосив, що Україна готова випускати зерно. 

"Для нас потрібно, щоби був безпековий коридор кораблів. Щоби той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив нам вивезення зерна. І тут ми говорили і з Британією, і з Туреччиною. Туреччина зараз шукає формат, як нам надати гарантії. Я думаю, через це вони зустрічаються з росіянами, щоби Росія дала їм гарантії, щоб з турецькими кораблями нічого не сталось", – зазначив він.

Бесіди про вивезення зерна також ведуться з ООН і країнами-сусідками. Залізничний шлях експорту можливий, але має низьку пропускну спроможність та незручну логістику.

"Інший напрямок – це порти. 10 млн тонн зможемо вивезти щомісяця. Якщо зараз у нас 22-25 млн тонн заблоковані, то восени може бути вже 75. Що будемо робити? Тому без портів не зможемо", – пояснив глава держави.

Найкращими гарантіями президент назвав відповідну зброю, зокрема корабельні системи.

"Ми не погрожуємо цими системами, ми говоримо, що ми готові відповідати. Країни, у яких будуть домовленості з РФ, і які готові ризикувати. Більше гарантій, ніж країни, і Організація Обʼєднаних Націй, і зброя, у нас нема", – зазначив президент.

Глава держави вважає, що вивезти зерно в України вдастся.  

Сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що Туреччина і Росія досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також