Данілов: ​"У Росії багато гарматного м'яса, контрнаступ може бути не дуже швидким процесом"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що український контрнаступ з подальшою перемогою над Росією може бути не дуже швидким процесом.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times, передає "РБК Україна".

Данілов зазначив, що західні партнери вже зіграли важливу роль у протистоянні повторному бліцкригу Росії. Він також висловив упевненість, що постачання озброєнь більшої дальності і більшого калібру продовжиться, поки Україна не переможе Росію.

Секретар РНБО наголосив, що спротив України підірвав позицію Заходу, який намагався уникати поставок надвисокоефективної зброї. Проте готовність Росії пожертвувати своїми військами заради незначних територіальних завоювань ускладнює завдання української армії.

"Росія - величезна країна за розмірами, і у неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди привозять. І цей хід (перемога над РФ, - ред.) може бути не дуже швидким", - додав він.

Данілов також розповіві, що для контрнаступу Україні потрібна не лише сучасна зброя. Наразі для ведення активних бойових дій ЗСУ треба сформувати 6 нових бригад, а це - 25 тисяч військових.

"Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 чоловік для контрнаступу, щоб повернути територію, яку утримує Росія на сході та півдні, включаючи сотні ракетних установок і артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що системи РСЗВ із США також мають обмежену кількість боєприпасів і можуть стріляти лише на відстані 80 км, а не на 300 км.

Нагадаємо, Данілов вважає, що наразі говорити про швидке закінчення війни легковажно, оскільки Росія "не така слабка". Він наголосив, що розвиток ситуації залежатиме від того, як західні партнери постачатимуть Україні необхідну зброю.