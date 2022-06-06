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Аналітики не бачать ризиків повторного вторгнення з Білорусі, – Зеленський

Найважча ситуація зараз на Сєвєродонецькому та Запорізькому напрямках. 

Аналітики не бачать ризиків повторного вторгнення з Білорусі, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Станом на зараз ризики повторного вторгнення з території Білорусі оцінюються як мінімальні.

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє ZN.ua.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", – зазначив президент. 

Найважчими на фронті є Запорізький і Сєвєродонецький напрямки. 

"На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але в нас є шанс стримати наступ", – цитує президента "РБК-Україна"

Зеленський підкреслив, що віддавати росіянами місто не можна, адже деокупація "даватиметься дуже великими жертвами".

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ контролюють приблизно 50% Сєвєродонецька, але ситуація динамічна, бо в місті тривають запеклі бої. 

Згідно з даними Міноборони, бойові дії між ЗСУ і окупантами ведуться в східній та центральній частинах Сєвєродонецька. 

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