Аналітики не бачать ризиків повторного вторгнення з Білорусі, – Зеленський

Найважча ситуація зараз на Сєвєродонецькому та Запорізькому напрямках.

Станом на зараз ризики повторного вторгнення з території Білорусі оцінюються як мінімальні.

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє ZN.ua.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", – зазначив президент.

Найважчими на фронті є Запорізький і Сєвєродонецький напрямки.

"На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але в нас є шанс стримати наступ", – цитує президента "РБК-Україна".

Зеленський підкреслив, що віддавати росіянами місто не можна, адже деокупація "даватиметься дуже великими жертвами".

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ контролюють приблизно 50% Сєвєродонецька, але ситуація динамічна, бо в місті тривають запеклі бої.

Згідно з даними Міноборони, бойові дії між ЗСУ і окупантами ведуться в східній та центральній частинах Сєвєродонецька.