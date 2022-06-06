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Понад 1 500 000 000 гривень зібрали за чотири тижні на платформі United24

Тільки за перший тиждень зібрали 25 млн доларів. 

Понад 1 500 000 000 гривень зібрали за чотири тижні на платформі United24
Оксана Маркарова
Фото: Зеленський у Telegram

Понад 1 500 000 000 гривень вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі UNITED24

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Дякую національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійного аукціону у Вашингтоні та усім тим, хто долучається до ініціативи. Кожен внесок має значення для перемоги України", – наголосив глава держави. 

Фандрейзингова платформа UNITED 24 працює за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. За перший тиждень її роботи на рахунках НБУ було зібрано понад 25 млн доларів. Всі охочі можуть зробити внесок в один клік на сайті u24.gov.ua. Корпоративні донори також мають змогу обрати цільову допомогу – забезпечити обладнанням лікарню, відбудувати об’єкт критичної інфраструктури, придбати амуніцію для військових тощо. 

Першим амбасадором бренду став український футболіст і тренер Андрій Шевченко. 

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