Головне за ніч. Понеділок, 6 червня

Штурм Сєвєродонецька, наступ на Слов’янськ, обстріл Харкова та глибоко занепокоєний Радбез ООН.

З 24 лютого до 6 червня російська армія втратила близько 31 250 військових, 1 386 танків та 211 літаків, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Про інші втрати ворога станом на сьогодні – в нашій новині.

Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині.

Президентові розповіли про обстановку на цих ділянках фронту і матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Нагадаємо, учора глава держави також відвідав Запорізьку область.

Про свою поїздку на передову Володимир Зеленський розповів у відеозверненні.

"Багато роботи було. Нескінченна доба. У нас є впевненість. Впевненість і міцність. Пишаюся кожним, кого зустрічаю", – зазначив він.

Згідно із ранковим повідомленням Генштабу у Facebook, окупанти наступають на Слов'янськ і Святогірськ, штурмують Сєвєродонецьк.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чимало техніки, збито бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат. Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

Уночі росіяни обстріляли Харків, на Донеччині ворог завдає ракетних ударів та застосовує різне озброєння, на Полтавщині вночі у небі ЗСУ збили ворожу ракету.

Про це йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Детальніше – у нашій новині.

Рада Безпеки ООН сьогодні, 6 червня, проведе засідання щодо ситуації в Україні, зокрема щодо сексуального насильства окупантів проти цивільного населення.

Очікується участь у роботі Радбезу голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

Нагадаємо, свою першу заяву стосовно повномасштабного вторгнення Росії в Україну Радбез ООН ухвалив 7 травня – більш ніж через два місяці після його початку. Члени Радбезу глибоко занепокоїлися, проте війну війною, чи хоча б конфліктом і вторгненням не назвали.

Кремль намагається отримати прибуток від викраденого в Україні зерна та продати його постраждалим від посухи країнам Африки, яким загрожує голод, пише The New York Times.

У середині травня США надіслали сповіщення 14 країнам, переважно африканським, про те, що російські вантажні судна виходять із портів біля України, навантажені, за даними Держдепу, вкраденим українським зерном.

Африканські країни опинилися перед дилемою: скористатися воєнними злочинами в Україні і відчути невдоволення західних союзників – чи відмовитися від дешевої їжі в той час, як ціни на пшеницю зростають, а люди голодують. Подробиці – у нашій новині.

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