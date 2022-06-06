Окупанти атакують Луганщину: пошкоджено 27 будівель, отримала поранення жінка

Минулої доби було відбито сім атак ворога.

За 5 червня на Луганщині ЗСУ знищили чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та Гірську громаду. Від ворожих обстрілів спалахнула пожежа в місті Лисичанськ. Російські військові обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для мешканців міста. Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки.

Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські.

Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Зруйновано 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Скільки будівель зруйновано у Сєвєродонецьку – порахувати важко, бо там точаться вуличні бої. Збройні сили України тримають оборону.

Після ворожих обстрілів постраждала також цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки.

Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляні Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка.

Окрім того, окупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Авіаційних ударів завдано по цивільній інфраструктурі в Лисичанську.

Нагадаємо, перехоплені розмови російських окупантів свідчать про те, що командувач армії РФ отримав два завдання – до 10 червня захопити Сєвєродонецьк і трасу Лисичанськ-Бахмут.