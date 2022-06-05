​Під Харковом ліквідували відомого бурята-вагнерівця "Ваху"

Він воював проти України ще з 2014 року.

Під Харковом захисники України ліквідували найманця ПВК" Вагнер з Бурятії Володимира Анданова, відомого під прізвиськом "Ваха".

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на бурятські Telegram-канали.

"Ваха" став відомим ще у 2014 році. Окупант відправився на Донбас як "доброволець". Він брав участь у боях за Дебальцеве і був причетний до розстрілу військовополонених української армії в Логвиновому.

Анданов внесений в базу даних "Миротворець", де перераховані всі його злочини.

На Донбасі він воював проти ЗСУ в роті спецназу НЗФ"Ольхон". У 2017 році він повернувся до Бурятії. А в 2022 році Анданов взяв участь у так званій "спецоперації" РФ.

Повідомляється, що ймовірно, "Ваху" ліквідував снайпер.

Нагадаємо, станом на сьогодні, загальні бойові втрати ворога склали вже близько 31 150 особового складу.