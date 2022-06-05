Двоє людей загинуло через вибух міни на пляжі в Маріуполі

Один з загиблих - хлопчик 8 років.

Двоє людей, у тому числі, восьмирічний хлопчик, загинули від вибуху міни 3 червня червня на пляжі в окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Знов сумні новини. Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю 3 червня на пляжі “Песчаний” двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих - хлопчик 8 років", - написав він у Telegram-каналі.

Пляж "Песчаний" знаходиться біля Маріупольському порту. Його показово на камеру було "розміновано" окупантами.

"Після цього розмінування голова окупаційної адміністрації Маріуполя Костянтин Іващенко наголосив що пляжі розміновано і відкрито до відвідування. Наслідок - дві смерті маріупольців. Ще дві смерті на руках Іващенко. Ще дві смерті на руках російських віськових. Ще дві жертви війни, вже навіть без обстрілів і бомбордувань", - наголосив Андрющенко.

"Незважаючи на трагедію, окупаціна адміністрація міста разом з пропагандистами продовжує закликати людей на пляжі. Красиві фото та відео їм точно важливіше за життя людей. Лють. Просто Лють", - додав він.

Нагадаємо, російські окупанти замінували пляжі в селищі Лазурне Херсонської області. Днями троє людей підірвалися на ворожій міні поблизу пансіонату "Парус".