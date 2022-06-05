Ворог обстріляв Чернігівщину з мінометів та намагається наступати на Словʼянськ, – Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ворог не проводив активних дій. Основні зусилля білоруських збройних сил продовжують зосереджуватися на розвідці та інженерному обладнанні позицій.

При проведенні перевірки боєготовності особлива увага приділяється завданням з подолання водних перешкод та взаємодії авіанавідників з екіпажами вертольотів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у 102 добу героїчного спротиву української нації російському воєнному вторгненню.

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Росіяни обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру в районі н.п. Гремʼяч Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріл захисників зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Для підтримки наступу росіяни прискорили відновлення транспортної та залізничної інфраструктури на тимчасово захоплених територіях. Продовжують використовувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб унеможливити використання наших безпілотників.

На Харківському напрямку ворог активно обороняється та зосередився на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від обласного центру. Для підвищення стійкості оборони росіяни обладнують позиції та мінують підступи до них. Ведуть активні артилерійські, мінометні обстріли захисників. Обстріляли також цивільну інфраструктуру в районах Циркунів, Руських та Черкаських Тишок, Старого Салтова. Ракетних ударів завдано біля н.п. Коротич.

"На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Чепіль, Дібрівне, Вірнопілля, Довгеньке та Богородичне", – зазначили в Генштабі.

Наступальні та штурмові дії ворога в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке були безуспішними.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ, має значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають.

На Сєверодонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільної інфраструктури в районах н.п. Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли районів населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Білогорівка, Покровське та Доломітне. Штурмову та армійську авіацію ворог застосував поблизу Бахмута та Берестового.

Окупанти також вели штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Зайцеве, Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, Мар’їнка, Успенівка, Оріхів та Кам’янське. Завдавав ударів з літаків оперативно-тактичної та армійської авіації поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції наших військ, намагалися вести контрбатарейну боротьбу. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Противник застосував артилерію в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Луч, Благодатне, Широке та Токареве.

Російські окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України. З метою поповнення підрозділів російські загарбники продовжують заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – додали в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетних ударів по двох районах Києва. Ворожі ракети були збиті в Миколаївській області, Обухівському та Броварському районах Києвської області.