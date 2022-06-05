На Обухівщині вранці збили російську ракету

В Обухівському районі Київської області близько сьомої ранку збили ворожу ракету. Внаслідок падіння уламків постраждалих та руйнувань немає.

Про це повідомили в поліції Київської області.

"Це вже вдруге за тиждень Збройні сили України збивають ракету окупантів над Обухівщиною. Так само вдало спрацювала ППО і першого червня", – зазначили правоохоронці.

Цю ракету збили після того, як інші російські ракети вразили обʼєкти цивільної та військової інфраструктури в Києві.

Ще одну ракету збила ППО Броварського району Київщини, і дві – моряки Миколаївської області.