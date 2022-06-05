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Стефанчук: говорити з Путіним можна тільки про закінчення війни та виплату репарацій

Великою перемогою України стане звільнення всіх території включно з Кримом і Донбасом. 

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що вести діалог із президентом РФ Володимиром Путіним можна тільки в одному напрямку: про те, коли він завершить кровопролитну війну та виплатить репарації.

Перемога України, на його думку, складається з двох етапів. Перша – це велика перемога, коли Україна поверне собі всі території включно з Кримом і Донбасом. Крім того, РФ має сплатити репарації, а Міжнародний кримінальний суд – засудити винних росіян. Про це Стефанчук розповів у інтервʼю німецькому виданню Die Welt.

"Але шлях до цієї перемоги не є легким. Він складається з багатьох інших перемог. І як перший етап перемоги ми бачимо повернення українських територій станом на 24 лютого", – зазначив голова парламенту. 

Шляхом до цього є тільки один спосіб – звільнення наших територій. Для цього українцям потрібна допомога всіх країн, які їх підтримують, і насамперед Німеччини, яка вже оголосила про важливі рішення щодо постачання зброї.

Стефанчук додав, що графік постачань німецього озброєння був узгоджений з Міноборони України. За словами журналістів, перші 15 танків "Гепард" прибудуть не раніше кінця липня, а ще 15 – наприкінці серпня. Голова ВР наголосив, що ціна кожного дня відтермінування зависока: щодня гинуть близько 100 українських військових, ще 500 отримують поранення.

 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставку Україні своїх найсучасніших засобів протиповітряної оборони. У своєму виступі перед Бундестагом у середу він заявив, що ФРН збирається надіслати українцям системи IRIS-T.

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