Шольц пообіцяв надати України найсучасніші системи ППО

Також ФРН у координації зі США обіцяє українцям реактивні системи залпового вогню.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставку Україні своїх найсучасніших засобів протиповітряної оборони. У своєму виступі перед Бундестагом у середу він заявив, що ФРН збирається надіслати українцям системи IRIS-T.

За його словами, завдяки таким системам Україна зможе "захистити ціле велике місто від російських повітряних нападів", пише Deutsche Welle.

Шольц додав, що Німеччина пообіцяла надати Україні радар стеження, який здатен виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Канцлер стверджує, що ФРН разом зі США направлять в Україну реактивні системи залпового вогню. Ці системи не зможуть атакувати територію Росії.

IRIS-T SLM – це наземний ЗРК на шасі MAN SX 45 з модифікованими керованими ракетами класу "повітря-повітря" малої дальності з інфрачервоною голівкою самонаведення. Дальність пострілу з вертикальної установки – до 40 км, межа враження – 20 км. Може вражати крилаті ракети, літаки, вертольоти, раективну артилерію, безпілотники і бомби.

Нагадаємо, минулого тижня видання Die Welt написало, що Німеччина за останні девʼять тижнів скоротила військову підтримку України до мінімуму, а з кінця березня не надала значущого легкого озброєння.

Віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заперечив, що його країна не постачає або постачає занадто мало озброєння українцям. В інтервʼю газеті Welt am Sonntag він заявив, що просто зараз українські військові навчаються користуватися німецькими гаубицями Panzerhaubitze 2000. Невдовзі ці 155-мм гаубиці поставлять в Україну, цитує Габека Deutsche Welle.

ФРН також обіцяла українцям самохідні установки "Гепард". Передачу цих установок заявили ще 25 квітня, але очікується, що прибудуть вони в липні. Однак є проблема з боєприпасами. Федеральний уряд іще з кінця лютого знав про нестачу боєприпасів для них. Уже на другий день повномасштабної війни компанія Krauss-Maffei Wegmann заявила, що може доставити Україні техніку зі складу, яку можна відносно швидко привести до боєготовності. Однак тоді Німеччина відмовила в постачанні через брак боєприпасів. Їх виробляє швейцарська компанія Oerlikon, яка входить до складу німецької групи Rheinmetall. Швейцарський нейтралітет не дозволяє постачати боєприпаси в зони бойових дій.