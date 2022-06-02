Залужний: найскладніша ситуація на Луганщині, противник має вирішальну перевагу в артилерії

Якнайшвидший перехід ЗСУ на озброєння НАТівського зразка збереже життя українців та наші території.

Найскладніша ситуація зараз у Луганській області. Там противник намагається витіснити наші підрозділи зі займаних позицій.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував у телефонній розмові начальника Обʼєднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркара.

"Пояснив, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій. Однак противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території", – наголосив він.

Залужний зазначив, що подякував колезі та в його особі всьому Французькому народу за надану допомогу та підтримку та висловив співчуття у звʼязку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка.

Нагадаємо, Франція передасть Україні додаткову партію самохідних гаубиць "Caesar". Республіка мобілізувала 100 млн євро гуманітарної допомоги. Також буде передано насіння культур, пожежні машини та карети швидкої допомоги.