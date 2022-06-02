ЗСУ збили російський безпілотник-камікадзе "Куб-БЛА"

Військові 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади "приземлили" високоточний російський безпілотник "Куб-БЛА".

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що апарат розроблено концерном "Калашніков" і вперше представлено у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням.

"Куб" ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає.

Нагадаємо, строковик Нацгвардії в Запорізькій області збив уже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".