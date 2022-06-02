Росіяни безуспішно намагались штурмувати два населені пункти біля Сєвєродонецька

Ворог продовжує штурмові дії в місті Сєвєродонецьк. За підтримки мінометів росіяни намагалися також штурмувати в напрямку с. Боброве та смт. Устинівка, але безуспішно.

Учора вранці окупанти пошкодили склади з метанолом на сєвєродонецькому підприємстві "Азот". У Лисичанську вони влучили в лікарню, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Загалом по області через вчорашні обстріли пошкоджень зазнали 52 будинки. За словами Гайдая, по 50-60 будинків область втрачає кожного дня. У населених пунктах, які росіяни штурмують, житло руйнується вулицями.

"Наші військові стримують ворога, тому той продовжує нищити інфраструктуру й промисловість Сєвєродонецька. Росіяни роблять все, щоби потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої у 2014 році частини Луганщини, не збираються і зараз. Тому й руйнують. Учора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню «Азот». Влучили в один з адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. У Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, станом на вчорашній ранок російські війська контролювали близько 70% Сєвєродонецька. Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані позиції. Частина лишилася в місті.

Метою окупантів є захоплення всієї Луганщини. З повністю вільних територій там лишається ще Лисичанськ та навколишні населені пункти. Їх ворог невпинно обстрілює.