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Росіяни безуспішно намагались штурмувати два населені пункти біля Сєвєродонецька

По області під час вчорашніх обстрілів окупанти пошкодили 52 будинки. 

Росіяни безуспішно намагались штурмувати два населені пункти біля Сєвєродонецька
Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Ворог продовжує штурмові дії в місті Сєвєродонецьк. За підтримки мінометів росіяни намагалися також штурмувати в напрямку с. Боброве та смт. Устинівка, але безуспішно. 

Учора вранці окупанти пошкодили склади з метанолом на сєвєродонецькому підприємстві "Азот". У Лисичанську вони влучили в лікарню, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Загалом по області через вчорашні обстріли пошкоджень зазнали 52 будинки. За словами Гайдая, по 50-60 будинків область втрачає кожного дня. У населених пунктах, які росіяни штурмують, житло руйнується вулицями.

"Наші військові стримують ворога, тому той продовжує нищити інфраструктуру й промисловість Сєвєродонецька. Росіяни роблять все, щоби потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої у 2014 році частини Луганщини, не збираються і зараз. Тому й руйнують. Учора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню «Азот». Влучили в один з адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. У Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, станом на вчорашній ранок російські війська контролювали близько 70% Сєвєродонецька. Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані позиції. Частина лишилася в місті. 

Метою окупантів є захоплення всієї Луганщини. З повністю вільних територій там лишається ще Лисичанськ та навколишні населені пункти. Їх ворог невпинно обстрілює. 

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