Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька, частина захисників відійшла на більш вигідні позиції, – Гайдай

Лисичанськ повністю під нашим контролем.

Росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька, частина захисників відійшла на більш вигідні позиції, – Гайдай
Наслідки обстрілів у Сєвєродонецьку
Фото: Telegram Сергія Гайдая

Станом на ранок 1 червня російські війська контролюють близько 70% Сєвєродонецька. Частина українських військ відійшли на більш вигідні, заздалегідь підготовані позиції. 

Ще частина продовжує бої всередині міста, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

"Лисичанськ повністю під українським контролем. Всі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами", – зазначив він.

Лисичанськ має вигіднішу позицію, ніж Сєвєродонецьк, бо розташований трохи вище. 

Евакуація з області призупинена. Гуманітарні вантажі до Сєвєродонецька змоги завозити немає. Лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів – на певний час цього може вистачити.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку залишається приблизно 15 000 мирних зі 120 000, які мешкали до початку повномасштабної агресії. Більшість із тих, хто лишився, не їде принципово. За словами Гайдая, росіяни планують "зачистку" сіл навколо Сєвєродонецька. Українські військові лишаються в місті і відбивають атаки. Бої точаться уже в центральній частині. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також