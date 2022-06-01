Головне за ніч. Середа, 1 червня

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що на Херсонському напрямку наші Збройні сили мають певні успіхи, просуваються і на Харківщині. ЗСУ стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхів.

"Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які справді можуть прискорити перемогу України", – сказав Зеленський і закликав говорити про це всюди, де це корисно й де це почують: політикам держав-партнерів, представникам іноземних ЗМІ, навіть друзям за кордоном.

В інтервʼю Newsmax президент повідомив, що Україна щодня втрачає у війні проти Росії 60-100 військових і має приблизно 500 поранених у бою.

Зеленський також наголосив, що Україна залишається оборонним периметром світу від Росії та Путіна, і це означає, що вона не може нічим поступитися.

США нададуть українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні. Про це йдеться в колонці для nytimes.com президента США Джо Байдена.

"Ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками та партнерами щодо російських санкцій, найжорсткіших, що коли-небудь запроваджували проти великої економіки. Ми продовжимо надавати Україні сучасне озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, потужні артилерійські та високоточні реактивні системи, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси", – зазначив він.

Про що ще написав у своїй колонці очільник Сполучених Штатів – у нашій новині.

Нове озброєння, яке Україна отримає від США, включатиме високомобільну артилерійську ракетну систему M142 (HIMARS). Про це пише reuters.com з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, саме ця система, за словами командувача Збройними силами України Валерія Залужного, має вирішальне значення для протидії ракетним атакам Росії.

"Відповідаючи на побоювання, що надання такої зброї може втягнути Сполучені Штати у прямий конфлікт із Росією, високопосадовці адміністрації заявили, що Київ дав "гарантії" того, що ракети не будуть використовуватися для завдання ударів по території Росії", – йдеться у повідомленні.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що ЗСУ виштовхнули росіян майже за межі артилерійської досяжності Харкова та зупинили наступ з Ізюму.

Обидва ці досягнення в ISW вважають важливішими, ніж оборона Сєверодонецька.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська відкрили вогонь по заводу "Пролетарій" та об’єднанню "Азот" та увійшли в центральні райони Сєвєродонецька.

Згідно зі зведенням обласних військових адміністрацій, росіяни знову обстріляли Очаків і намагаються витіснити захисників в районах Білогорівки і Врубівки. На Харківщині ворог вів масований обстріл по чотирьох районах.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила під час війни в Україні вже 30 700 військових.

Найбільші втрати окупантів – на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Тим часом загарбники позбавляють мешканців тимчасово захоплених територій зв’язку. На Херсонщині представники окупаційного режиму відключили живлення обладнання та від’єднали кабелі.

"Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони", –повідомили в Держспецзв’язку.

У Мелітополі російська окупаційна влада також заблокувала український телефонний зв'язок та інтернет.

Мер Мелітополя Іван Федоров порадив мешканцям користуватись офіційними телеграм-каналами й додатком VPN, щоб слідкувати за об’єктивною інформацією з українських і закордонних джерел.

Туреччина надіслала Генеральному секретарю ООН лист щодо реєстрації назви країни іноземними мовами як Türkiye.

"Процес, який ми розпочали під керівництвом нашого президента Ердогана для підвищення впізнаваності бренду нашої країни, завершується. У листі, який я сьогодні надіслав Генеральному секретарю ООН, ми реєструємо назву нашої країни іноземними мовами в ООН Türkiye", – написав у Твіттері очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

Нагадаємо, торік у грудні Ердоган змінив експортний бренд країни з Turkey на Türkiye.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – до слова, першого дня літа – обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!