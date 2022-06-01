"Ми не готові поступитися жодною з наших територій", – Зеленський

На ультиматуми щодо завершення війни в обмін на відмову від областей Україна не піде.

Україна залишається оборонним периметром світу від Росії та Володимира Путіна, і це означає, що вона не може нічим поступитися.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю Newsmax.

"Ми не готові поступатися жодною з наших територій, бо наші території – це наші території. Це наша незалежність, наш суверенітет, наша справа", – наголосив він.

Президент визнав, що з деякими частинами України є певні складнощі, але все це можна обговорювати, і перемовини є необхідними для припинення війни.

Силове захоплення Донеччини і Луганщини не підлягають обговоренню і мають вирішуватися дипломатичними каналами.

"Якщо йдеться про ультиматуми та "ви повинні поступитися третиною своїх територій, а ми залишимо вас у спокої та в живих" – це не те, про що ми можемо домовитися", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що переговори мають бути, але в них повинен бути сенс, тобто РФ має бути готова до їх проведення.

Нагадаємо, президент України наголошував, що готовий вести прямі перемовини з Путіним. Його вимогою є відсутність посередників та тільки одне питання на столі – завершення війни.