"Ми не готові поступитися жодною з наших територій", – Зеленський

Україна залишається оборонним периметром світу від Росії та Володимира Путіна, і це означає, що вона не може нічим поступитися.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю Newsmax.
"Ми не готові поступатися жодною з наших територій, бо наші території – це наші території. Це наша незалежність, наш суверенітет, наша справа", – наголосив він.
Президент визнав, що з деякими частинами України є певні складнощі, але все це можна обговорювати, і перемовини є необхідними для припинення війни.
Силове захоплення Донеччини і Луганщини не підлягають обговоренню і мають вирішуватися дипломатичними каналами.
"Якщо йдеться про ультиматуми та "ви повинні поступитися третиною своїх територій, а ми залишимо вас у спокої та в живих" – це не те, про що ми можемо домовитися", – наголосив Зеленський.
Президент додав, що переговори мають бути, але в них повинен бути сенс, тобто РФ має бути готова до їх проведення.
Нагадаємо, президент України наголошував, що готовий вести прямі перемовини з Путіним. Його вимогою є відсутність посередників та тільки одне питання на столі – завершення війни.