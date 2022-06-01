Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
ГоловнаСуспільствоВійна

"Ми не готові поступитися жодною з наших територій", – Зеленський

На ультиматуми щодо завершення війни в обмін на відмову від областей Україна не піде. 

"Ми не готові поступитися жодною з наших територій", – Зеленський
Фото: тг Олег Синєгубов/Харківська ОДА

Україна залишається оборонним периметром світу від Росії та Володимира Путіна, і це означає, що вона не може нічим поступитися.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю Newsmax.

"Ми не готові поступатися жодною з наших територій, бо наші території – це наші території. Це наша незалежність, наш суверенітет, наша справа", – наголосив він. 

Президент визнав, що з деякими частинами України є певні складнощі, але все це можна обговорювати, і перемовини є необхідними для припинення війни. 

Силове захоплення Донеччини і Луганщини не підлягають обговоренню і мають вирішуватися дипломатичними каналами. 

"Якщо йдеться про ультиматуми та "ви повинні поступитися третиною своїх територій, а ми залишимо вас у спокої та в живих" – це не те, про що ми можемо домовитися", – наголосив Зеленський. 

Президент додав, що переговори мають бути, але в них повинен бути сенс, тобто РФ має бути готова до їх проведення.

Нагадаємо, президент України наголошував, що готовий вести прямі перемовини з Путіним. Його вимогою є відсутність посередників та тільки одне питання на столі – завершення війни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також