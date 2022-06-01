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Окупанти підірвали мости через річку Інгулець на Херсонщині для протидії контрнаступу ЗСУ

Мости підірвані у районі сіл Давидів Брід та Велика Олександрівка.

Окупанти підірвали мости через річку Інгулець на Херсонщині для протидії контрнаступу ЗСУ
Підірваний міст у Мелітопольському районі
Фото: офіцер Збройних сил України та блогер Анатолій Штефан

Окупанти підірвали мости через річку Інгулець для протидії контрнаступу ЗСУ у Херсонській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Мости підірвані у районі сіл Давидів Брід та Велика Олександрівка.

“Тривають бойові дії на лінії зіткнення. Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомили в американському Інституті вивчення війни, угруповання РФ у Херсонській області можуть відчувати на собі тиск обмеженого українського контрнаступу на північному заході регіону, адже зараз Росія сконцентрована на захопленні Сєвєродонецька.

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