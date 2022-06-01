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Росіяни зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, - Вілкул

Тим часом українські сапери продовжують розміновувати території.

Росіяни зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення, - Вілкул
Олександр Вілкул

Російські окупанти змушені посилювати свої оборонні позиції, зривають плити з доріг, щоб збудувати собі укріплення. Також вони проводять мінування узбережжя річки Інгулець.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків та мінометів. Вночі орки обстріляли прикордонну територію Зеленодольської громади. Вдень – Широківську громаду”, - повідомив Вілкул.

Він додав, що від цих ударів ніхто не постраждав, а за даними Генштабу ЗСУ, росіяни завдали авіаційного удару в районі с. Давидів Брід.

Нагадаємо, за вчора, 31 травня, росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донецької області.

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