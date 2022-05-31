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"Холодноярці" показали, як збивали ворожий "Алігатор"

Дані про збиття російського Ка-52 підтвердила розвідка.

"Холодноярці" показали, як збивали ворожий "Алігатор"
Фото: скріншот відео

Бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" збили ворожий гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор".

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

Військові також оприлюднили на своїй Facebook-сторінці відео роботи мобільної вогневої групи зенітно-ракетного артдивізіону.

"Учора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу "холодноярців" ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття "Алігатора" підтвердила розвідка", - розповіли українські захисники.

"Холодноярці" зазначили - по українських позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти, які обстрілювали бійців некерованими авіаційними ракетами. 

"Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла", - розповів один з військовослужбовців бригади.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" розповіли, що окупанти застосовують розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 для виявлення українських підрозділів.

Нещодавно такий вертоліт збили житомирські десантники на Харківщині.

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