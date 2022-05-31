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Кабмін спростив процедуру подання документів для усиновлювачів, - Мінцсоцполітики

Подати заяву тепер можна не лише в паперовій формі, але і в електронній через особистий кабінет на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

Кабмін спростив процедуру подання документів для усиновлювачів, - Мінцсоцполітики
Фото: Макс Требухов

Уряд ухвалив рішення, яке спрощує подання документів для охочих усиновити дитину.

Про це повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики.

"Отримати первинну консультацію щодо усиновлення відтепер можна буде як під час особистого прийому, так і онлайн. За результатами консультації людина зможе або впевнитись у своєму бажанні та спроможності бути усиновлювачем, або обрати іншу форму сімейного виховання - опіку, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, сім’ю патронатного вихователя, або зробити висновок щодо передчасності свого рішення, що убезпечить дитину від травматизації внаслідок скасування усиновлення", - розповіли в міністерстві.

Відтепер подати заяву усиновлювачі також зможуть не лише в паперовій формі, а й в електронній - через особистий кабінет на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг. До неї необхідно буде прикріпити необхідні документи, згенеровані з різних баз даних, державних реєстрів та інформаційних систем, пояснили в Мінсоцполітики.

"Довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, буде одночасно надаватися як людині, так і відповідній службі в справах дітей, отже її туди не потрібно буде «доносити» самостійно", - додали у відомстві.

Нагадаємо, днями в Кабміні спростили механізм передачі дитини, яку тимчасово евакуювали на територію іншої держави, закордонним усиновлювачам.

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