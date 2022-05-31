Майже вся комунальна техніка громади пошкоджена, у зруйнованих будинках жити неможливо.

Через посилення ворожих обстрілів влада Оріхова (колишнього райцентру) Запорізької області почала евакуацію жителів на безпечні території.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

"За минулу ніч інтенсивність обстрілів досягла, напевно, свого апогею. Маємо великі руйнування будинків, інфраструктури. Тому прийнято рішення про максимальну евакуацію населення з небезпечного району. Сьогодні наші земляки прибули до Запоріжжя", - розповів голова Пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський.

У громаді внаслідок обстрілів пошкоджена майже вся комунальна техніка, у зруйнованих будинках жити неможливо.

31 травня вдалося евакуювати з Оріхова в Запоріжжя 50 осіб. Їх розмістили в логістичному хабі, де люди отримали необхідну допомогу: гаряче харчування, засоби гігієни, місце для відпочинку. В ОВА кажуть - евакуйованим у разі потреби нададуть медичну та психологічну допомогу.

Нагадаємо, в Запорізькій області на окуповані території росіяни звозять застарілу техніку, а населення змушують подавати заявки на отримання паспортів РФ.