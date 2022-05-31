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Майже добу на Херсонщині немає мобільного зв’язку та інтернету, - ОВА

Україна робить усе можливе, щоб відновити зв'язок. 

Майже добу на Херсонщині немає мобільного зв’язку та інтернету, - ОВА
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Майже добу на Херсонщині немає мобільного зв’язку та інтернету.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

"Розуміємо переживання людей, які вже майже 24 години не можуть додзвонитися до своїх рідних, аби переконатися, що з ними все добре. Окупанти цинічно намагаються перекинути відповідальність за відсутність зв’язку на українську владу. Наприклад, у Херсоні для цього навіть використовують гучномовці. Це неправда. Нині Україна робить усе можливе, аби на Херсонщині знову з’явився мобільний зв’язок та інтернет", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти продають у місті сім-карти російських операторів мобільного зв’язку. Аби їх придбати, потрібно надати свої паспортні дані.

"Закликаємо не робити цього та не надавати своїх персональних даних окупантам. Адже зв’язок українських операторів на Херсонщині обов’язково відновлять", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російські загарбники планують провести псевдореферендум на тимчасово окупованій території Херсонщини у 2023 році.

А за даними української розвідки, спротив у Херсоні може зруйнувати плани Кремля щодо референдуму та створення "народної республіки".

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