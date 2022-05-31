Міноборони показало фото роботи американського безпілотника "PUMA" на Запорізькому напрямку

Підрозділ аеророзвідки одного зі з’єднань ЗСУ успішно застосовує на Запорізькому напрямку обладнання, яке надійшло як військова допомога від США. Зокрема, захисники використовують безпілотник "PUMA" (Pointer Upgraded Mission Ability).

Фотографії оприлюднило Міноборони України.

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

"PUMA може робити те, на що зі всіх дронів Збройних сил України здатен лише Bayraktar TB2 – підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння", – зазначили в міністерстві.

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

PUMA – це легкий безпілотний літальний апарат, що виготовляється американською компанією. Ці літаки-розвідники можна запускати просто з руки. Можуть літати під управлінням оператора і самостійно з використанням GPS.