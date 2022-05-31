Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Росія втратила в Україні вже 30 350 військових
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
На Донеччині російські солдати ледь не вбили генерала, який змушував їх іти в наступ, - СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони показало фото роботи американського безпілотника "PUMA" на Запорізькому напрямку

Ці апарати здатні підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння. 

Міноборони показало фото роботи американського безпілотника "PUMA" на Запорізькому напрямку
Фото: Міністерство оборони України

Підрозділ аеророзвідки одного зі з’єднань ЗСУ успішно застосовує на Запорізькому напрямку обладнання, яке надійшло як військова допомога від США. Зокрема, захисники використовують безпілотник "PUMA" (Pointer Upgraded Mission Ability).

Фотографії оприлюднило Міноборони України

Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України

"PUMA може робити те, на що зі всіх дронів Збройних сил України здатен лише Bayraktar TB2 – підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння", – зазначили в міністерстві.

Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України

PUMA – це легкий безпілотний літальний апарат, що виготовляється американською компанією. Ці літаки-розвідники можна запускати просто з руки. Можуть літати під управлінням оператора і самостійно з використанням GPS. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також