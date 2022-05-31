У Харкові ліквідували чотири пожежі, спричинені обстрілами

Рятувальники ліквідували чотири пожежі в приватному секторі Київського району Харкова. Загоряння виникли внаслідок ворожих обстрілів.

Про це в Telegram повідомляє ДСНС України.

Зазначається, що 30 травня близько 16:00 окупанти обстріляли житлові будинки мирних мешканців Харкова. Цього разу удару зазнав приватний сектор та гаражний кооператив у Київському районі.

Унаслідок обстрілу спалахнули відразу 4 пожежі за різними адресами. Загалом горіли 2 приватні будинки, господарська споруда, 3 гаражні бокси та 4 авто. Загальна площа пожеж становила понад 800 квадратних метрів.

З вогнем під загрозою повторних обстрілів боролись рятувальники з Київського, Шевченківського та Салтівського районів. Останній осередок горіння був ліквідований о 19:05.

Нагадаємо, станом на 31 травня з тимчасово-окупованих територій Харківської області вдалося евакуювати понад 1500 людей.