Головне за ніч. Вівторок, 31 травня

Шостий пакет антиросійських санкцій, РСЗВ "на столі", нічні обстріли та новий посол США.

Європейський Союз погодив антиросійські санкції, що увійдуть до шостого пакету обмежень.

Зокрема вирішено заборонити понад 2/3 імпорту нафти з Росії морським шляхом, відрізаючи "величезне джерело фінансування її військової машини".

Які ще обмеження передбачені, читайте в нашій новині.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол повідомив, що Сполучені Штати таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності, однак з них не можна буде стріляти углиб Росії.

"Уточнювальні коментарі адміністрації Байдена щодо MLRS є більш обнадійливими", - написав Макфол у твіттері.

Утім, це не точно, адже остаточне рішення ще не прийнято. "РСЗВ розглядається, але на столі немає нічого з можливостями дальнього удару", - йдеться в повідомленні.

Генштаб ЗСУ України інформує, що ворог сконцентрував зусилля на захопленні Сєвєродонецька.

Минулої доби ЗСУ на Донецькому і Луганському напрямках відбили вісім атак окупантів.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 31 травня заявив в ефірі телемарафону, що росіяни планують зачистку сіл біля Сєвєродонецька і підтягують техніку "Солнцепек".

Водночас ризику оточення міста Гайдай не бачить. Станом на зараз лишається можливість відходу до Лисичанська.

Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, троє людей загинуло. Пошкоджені школа та сім багатоповерхівок.

Ворог тричі за добу обстріляв Миколаївську область, постраждало чотири людини. Окупанти вдарили по житлових кварталах і промислових об’єктах.

Згідно зі зведеннями обласних військових адміністрацій, загарбники випустили по Cумщині дві ракети та обстріляли її з САУ. Зазнали обстрілів Харків і область, а також Зеленодольська громада Дніпропетровщини, яка межує з Херсонщиною. Люди не постраждали.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.

У понеділок, 30 травня, ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Знищено дві ракети окупантів.

Учора, 30 травня, посол США в Україні Бріджет Брінк вручила вірчі грамоти Міністерству закордонних справ України.

Також посол Брінк написала, що вшанувала тих, хто загинув, захищаючи свою країну.

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